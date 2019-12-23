شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثانية فى السينما.. طارق صبرى ظابط شرطة فى فيلم "باركود 615" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يجسد الفنان طارق صبرى ضمن أحداث فيلم "باركود 615" شخصية ظابط شرطة والذى يشارك فى بطولته مع عدد من الفنانين من ضمنهم محمد عز واحمد عزمى وراندا البحيرى .

وانتهى فريق عمل الفيلم من تصوير نحو 60% من أحداثه بإحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت بالهرم، حيث يتبقى له خمسة أيام تصوير للانتهاء من تصويره، منها يوم بالفيلا وأربعة أيام تصوير خارجى بالشوارع.

وتعد المرة الثانية الذى يجسد فيها الفنان طارق صبرى شخصية الظابط فى السينما حيث قدمها قبل ذلك فى فيلم "ساعة رضا" مع الفنان احمد فتحى وايتن عامر .

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يدور أحداث فيلم "باركود 615" فى إطار أكشن تشويقى، حيث يتضمن الفيلم بعض الأحداث الغامضة داخل الفيلا، وفيها صراع بين الأبطال بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين بطلى الفيلم محمد عز وطارق صبرى.

الفيلم من بطولة طارق صبرى ومحمد عز وراندا البحيرى وسامية طرابلسى وأحمد عزمى وهاجر الشرنوبى وإبرام سمير وأحمد إمام وقصة وحوار أحمد أنور ومحمود جامايكا وأحمد شفيق وسيناريو وإخراج مينا سويحة.