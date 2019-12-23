شكرا لقرائتكم خبر عن أول تريلر ترويجى لـ ملحمة المخرج العالمى كريستوفر نولان "Tenet" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة Warner Bros. عن أول تريلر رسمي لـ فيلم المخرج العالمى كريستوفر نولان الجديد، Tenet، ومن المقرر أن يصل الفيلم الجديد إلى دور العرض المختلفة في 17 يوليو من العام المقبل 2020.

فيلم Tenet من بطولة آرون تايلور جونسون، روبرت باترسون، كينيث براناج، إليزابيث ديبيكي، مايكل كين، كليمنس بويسي، هيميش باتل، أندرو هوارد، جون ديفيد واشنطن، يوري كولوكولنيكوف، مارتن دونوفان، كارينا فيلفا، ديمبل كاباديا، جوناثان كامب، كاتي ماكابي.

وتدور أحداث الفيلم الجديد Tenet، فى إطار دراما وتشويق وأكشن، وسيكون من تأليف وإخراج كريستوفر نولان، ولم تكشف الشركة المنتجة عن قصة العمل الجديد، ولكنه ملحمة حركية جديدة، ستدور حول التجسس الدولي والسفر عبر الزمن والتطور.

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وبحسب صحيفة worldofreel فإن الفيلم الجديد سيتكلف ما يقارب الـ250 مليون دولار، بعد مفاوضات كثيرة دارت مع المخرج صاحب التاريخ الطويل من الافلام الحائزة على جوائز الأوسكار، بالإضافة إلى توفير ميزانية إضافية فى حال تغير رؤية المخرج فيما بعد.

وكانت قد أعلنت شركة Warner Bros بدء تصوير الجزء الثالت من سلسلة أفلام Fantastic Beasts، في ربيع عام 2020، في ريو دي جانيرو، بالبرازيل، وذلك بعد إعلان الشركة تأجيل الإنتاج لأجل غير مسمى خلال هذه الفترة.

وكان من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في وقت مبكر من هذا العام ، لكن تم تأجيله بعد أن قيل أن فيلم " Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald" الذى طرح عام 2018 خالف التوقعات، حيث حقق في شباك التذاكر العالمى إيرادات وصلت إلى 650 مليون دولار حول العالم، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety".