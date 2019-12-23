بعد خلافهما بسبب «زي الشمس».. جلسة صلح تجمع سامح عبدالعزيز وكاملة أبو ذكري.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد الخلاف بينهما بسبب مسلسل “زي الشمس”، الذي عرض في شهر رمضان الماضي، أعلن المخرجان سامح عبدالعزيز وكامل أبو ذكري تصالحهما، بعدما جمعتهما جلسة صلح.

سامح عبدالعزيز نشر مجموعة صور من جلسة الصلح التي جمعتها بكاملة، على حسابه الخاص على “الفيس بوك”، والتي ظهر فيها وهو يحتضنها ويقبل رأسها.

المخرج المصري علق على الصور، بقوله: “حبيبتي وأختي الزمردة سفيرة الزوايا الحسنة.. احنا معهد السينما، حبايب، مايزرع داخلنا.. ينبت على ملامحنا، الحمدلله”.

وكان الخلاف بين كاملة أبو ذكري وسامح عبدالعزيز قد بدأ بعدما اعتذرت كاملة عن استكمال إخراج مسلسل “زي الشمس”، ليتم الاتفاق مع سامح عبدالعزيز لاستكماله.

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كاملة هاجمت سامح واتهمته بأنه نسب كل جهدها لنفسه، حيث كتبت على صفحتها الشخصية موقع «فيس بوك»: «أبسطها يا محترم كنت ما تحطش اسمك علي شغل إنت ما عملتوش ولا اخترت الديكورات و كل أماكن التصوير حتى الحلقة الـ ٣٠ تقريبًا ولا الممثلين من كبيرهم لصغيرهم ولا شكلهم ولا طريقة أدائهم ولا الألوان».

وأضافت: «ولا اشتغلت مع السيناريست بالساعات على الحلقات، كنت تحط اسمك على شغلك يا محترم لما يبتدي فعلا لا ده انت كمان بتقول مبسوط أوي إن عاجبكم شغلي أنا الحقيقة كنت مش عايزة أتكلم بس زاد عن حده».

ليرد عبدالعزيز على هجومها، بقوله: «قبضت نص فلوسك يا رخيص، ورميت شغلك وعيالك بعقد موثق في نقابة، أهم اتصرفوا.. اندب بقا عشان ساعتين ونص من أصل18».

وأضاف: «دخلنا اللوكيشن بتاعك لقيناه كوافير حريمي، وياريت ظبطت إيقاع مشهد واحد في المونتاج، إحنا اللي بنظبطلك شغلك، عشان إحنا سلاطين الـ cut الشرقي، مادام الأم هربت من البيت يبقى لازم نشوف أب بديل وبلاش أنا علشان أنا لا مرهف الإحساس ولابشرب بيرة سخنة في الزمالك».

وعاد سامح ليمسح المنشور، ليستعيض عن كل ما سبق بقوله: «والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس.. حاضر».