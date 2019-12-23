ميريام فارس توضح موقفها من إليسا.. وتوجه رسالة لشيرين عبد الوهاب

الإثنين 23 ديسمبر 2019

وجهت الفنانة ميريام فارس، رسالة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، مفادها :"شيرين إنسانة عفوية وكلنا بنحبها، وكلنا بنعذرها، وانتى فنانة كبيرة، بعيدا عن الفن أهم شئ تكونى منيحة انتى وأسرتك وصحتك منيحة"، وأكدت أنها لا تعتبر نفسها مستهدفة، قائلة :"ما بحب أحط حالى بموقع دور الضحية".



ونشرت مجلة زهرة الخليج، فيديو للقاء مع ميريام فارس، وتحدثت ميريام عن خلافها مع الفنانة اللبنانية إليسا، وقالت :"العتاب على قد المحبة، وإليسا بتعرف قديش أنا بحبها، الفنان بيغلط عادى، بس استدركت الأمور، وأنا قدرت ها الشئ، ورجعت اتكلمت ايجابيا، وأنا مبقدرش أخلى شئ ببطنى، وأنا حدا مش خبيث، وبطلع اللي بقلبى".

وأبدت ميريام فارس فى تصريحات متلفزة، استياءها من تصرف إليسا، عقب أزمتها الشهيرة، الخاصة بمنعها من الغناء فى مصر، على خلفية تصريحاتها عنها في مهرجان "موازين" المغربي.

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وقالت: "بصراحة لو ما كانت إليسا عملت "لايك" للفيديو المسرب والمحرف اللي نزل، كنت قبلت اعتذارها.. لكن "اللايك" الخاص بها معناه دعم للفيديو وللإساءة لي".

وأضافت: "إليسا قالت إنها ما كانت تقصد تعمل "لايك".. وإنها بتعمل أحيانا لايكات على شئ بيضحكها"، متسائلة : "إنتى شايفة إن دى حاجة تضحك".

يشار إلى أن إليسا علقت على أزمة ميريام فارس في مصر، خلال مشاركتها في مهرجان "موازين" بالمغرب : "أول شيء جل من لا يخطىء. كل إنسان يخطئ، وأوقات الإنسان يخطئ لكى يعرف أين حدوده وما الذى يجب أن يقوله.. طبعا أنا سمعت ما قالته ميريام، أنا مصر بالنسبة لى خط أحمر مثل أى بلد عربى ومثل بلدى لبنان".

شاهد الفيديو من هنا..