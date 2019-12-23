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صورة.. أول ظهور للنجمة أنغام بعد إجرائها عملية تركيب دعامة
الإثنين 23 ديسمبر 2019
وصلت النجمة المصرية أنغام أمس السبت، للمملكة العربية السعودية، استعدادا لإحياء حفلا غنائيا ضمن فعاليات موسم الرياض المقام برعاية الهيئة العامة للترفيه، والمقرر لها اليوم الاثنين، والذى يعد أول ظهور لها عقب خروجها من المستشفى.
وكانت النجمة أنغام قامت بتركيب دعامة مؤقتة لحين إجراء عملية تفتيت الحصوات بسبب ارتباطها بحفلين فى السعودية يومى 23، 27 الشهر الحالى، وبعد ما تنتهى من حفليها تعود للقاهرة سريعا لكى تجرى العملية الأساسية وهى تفتيت الحصوات حسب اتفاقها مع الأطباء.
يذكر أن النجمة أنغام حققت نجاحا كبيرا خلال العام الحالى من خلال ألبومها "حالة خاصة جدا"، فضلا عن إحيائها لعدد كبير من الحفلات الناجحة بمصر فى دار الأوبرا المصرية والمنارة، بالإضافة لحفلات أخرى بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، بالإضافة إلى حفلاتها فى الكويت.
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