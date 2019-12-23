مصدر يكشف حقيقة تدخل صلاح لمشاركة ليفربول في اعتزال متعب

تدخل الدولي المصري محمد صلاح المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي، كوسيط لمشاركة فريقه في مباراة اعتزال مواطنه عماد متعب مهاجم الأهلي ومنتخب مصر السابق.



وبحسب مصدر لـ"العين الرياضية"، فإن صلاح تدخل في هذا الأمر، لإقناع مسؤولي ناديه بالمشاركة في المباراة، في ظل العلاقة القوية التي تربطه بهداف الأهلي السابق.

وسبق لصلاح اللعب بجوار متعب في صفوف منتخب مصر الأولمبي، خلال دورة الألعاب الأولمبية "لندن 2012"، والتي شهدت خروج "الفراعنة" من الدور ربع النهائي على يد اليابان.

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ويسعى متعب منذ فترة طويلة للاتفاق مع أحد الأندية الأوروبية الكبرى، للمشاركة في مباراة اعتزاله خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن عماد متعب يمتلك سجلا حافلا بالإنجازات مع منتخب مصر، وكان أحد أفراد الجيل الذهبي وشهد تتويج "الفراعنة" بلقب كأس الأمم الأفريقية 3 مرات في نسخ 2006 و2008 و2010.

كما دون متعب اسمه كواحد من أبرز مهاجمي الأهلي عبر تاريخه، وأسهم في تتويج الفريق بالعديد من الألقاب المحلية والقارية، منها الدوري المصري (8 مرات) ودوري أبطال أفريقيا والسوبر القاري بواقع 3 مرات لكل منهما.

وأسدل اللاعب الدولي السابق الستار على مسيرته الكروية خلال عام 2018، بعد فترة إعارة بالدوري السعودي بين صفوف فريق التعاون.