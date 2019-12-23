المصممة سماح مهران تطلق كوليكشن "تيم بيسس" 2020.. وهذا ما قالته!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أطلقت مصممة الأزياء المصرية سماح مهران، كوليكشن جديدا عبارة عن "تيم بيسس" قصدت فيه التنويع بحيث يكون "كوكتيل".

وأضافت سماح مهران، في لقاء خاص مع "فوشيا" أنها جهزت الكلوليكشن "تيم بيسس" بحيث يكون جراند سواريه رغم أنه كان من المفترض أن يكون "مور".

وأوضحت مصممة الأزياء المصرية أنها استغرقت في هذا الكوليكشن من 3 إلى 4 أشهر، إضافة إلى أن فستان العرس استغرق ذات الوقت.

وأكدت أن الفنانة المصرية ملك قورة ارتدت فستان الزفاف واصفة اليوم بأنه طاقة إيجابية.

وأشارت إلى أن الفستان يحمل اللون "نود" وهو درجة جديدة لأن الفتيات تردن التغيير.

وجاء فستان الزفاف بتصميم ملكي حاز على إعجاب الحضور وكان مزينًا بالتطريزات البيضاء.

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واعتمدت الفنانة ملك قورة على مكياج بسيط أظهر ملامحها، مع تسريحة شعر منسدل على الظهر مزين بطرحة زفاف طويلة من نفس لون الفستان.

واستعرضت مصممة الأزياء سماح مهران، مجموعتها من خلال مهرجان "إنترناشونال فاشون أوورد"، والذي أقيم في أحد الفنادق الكبرى بوسط القاهرة.

ومهرجان إنترناشونال فاشون أوورد برئاسة الإعلامي أحمد عليوة رئيس الاتحاد العربي للموضة‏ وأقيم على مدار يومين الأول ضم مؤتمرًا صحفيًا عرض فيه مصممو الأزياء جديدهم للعام الجديد 2020.

وضم المهرجان مصممات الأزياء سماح مهران والتي مثلت مصر، ومصممة الأزياء السعودية ريما الناصر والسعودية ريهام زاهي، وسيدة الأعمال ومصممة الأزياء المغربية سهام المرابط والمغربية مونيا رمسيس، والمصممة العالمية لي لي الفونسو.

وجاء المهرجان بحضور العديد من خبراء وخبيرات التجميل إضافة إلى الفنانات نيرمين الفقي ورجاء الجداوي ورانيا منصور ومصمم الأزياء هاني البحيري وغيرهم من نجوم الفن والمجتمع.

وأحيت الفنانة ساندي حفل ختام المهرجان في نسخته السادسة حيث أمتعت الحضور بمجموعة من أفضل أغانيها.