شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الأغنية الشعبية فى حفل واحد برأس السنة.. شيبة وحجاج.. أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك عدد من نجوم الطرب الشعبي بمصر منهم أحمد شيبة ومحمود الليثي، ومعهما مصطفى حجاج، في حفل غنائي ليلة رأس السنة، بإحدى الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.
من ناحية أخرى طرح الليثي مؤخراً دويتو غنائي مع حسام الحسيني بعنوان "سهرانين" من كلمات ملاك عادل وحسام الحسيني، وألحان محمود الليثي، وتوزيع مهاب سامي.
يذكر أن آخر أعمال مصطفى حجاج هي أغنية "يا مصطفى يا مصطفى “من ألبوم الجديد، والأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان بلال سرور وتوزيع أمير محروس، وقام بأعمال الهندسة الصوتية هاني محروس.
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