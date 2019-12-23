محمود الليثى مطرب وملحن لفيلم "بنات ثانوى" بتوقيع ملاك عادل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر الشاعر الغنائى ملاك عادل عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها على دويتو "سهرانين"، التى قدمها محمود الليثى وحسام الحسينى، والأغنية من ألحان محمود الليثى، وتوزيع مهاب سامي. وأضاف ملاك لـ"الخليج 365"، أنه يتعاون أيضا مع المطرب محمود الليثى فى أغنيتين داخل أحداث فيلم "بنات ثانوي"، الأولى والثانية من ألحان محمود الليثى، وتوزيع باسم منير، وإسلام شبيسى. وأوضح أن الأغانى تحمل طابعا جديدا غير أعمالى السابقة وقد تكون مفاجأة للجمهور وأتمنى أن تنال الأغنيات إعجاب جمهور الليثى. يذكر أن دويتو "سهرانين" لمحمود الليثى وحسام الحسينى تم تصويره فى أمستردام بهولندا وفيينا بالنمسا واستغرق تصويره يومين، بدء تصوير فى النمسا أثناء إحياء الليثى لحفل هناك، وبعد ذلك بتصوير يوم آخر فى فيينا.

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