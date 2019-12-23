تعرف على تفاصيل دور حجاج عبدالعظيم في "ديدو"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
يشارك الفنان حجاج عبدالعظيم، كضيف شرف في فيلم "ديدو" الذي يخوض بطولته كريم فهمي وأحمد فتحي.
وقال حجاج، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه يظهر في الفيلم كضيف شرف، لافتًا إلى أن ترشيحه للدور جاء من قبل المنتج أحمد السبكي.
وأوضح، أنه عندما طلبه السبكي للمشاركة في هذه التجربة، لم يتأخر عنه، لمدى العلاقة القوية التي تجمعهما.
وتابع: "شاركت في عدة أفلام من إنتاجه كضيف شرف ومنها، فيلم كباريه وقلب أمه".
وأضاف: "استمتعت جدًا بالعمل مع أحمد فتحي الذي تجمعني به عدة مشاهد، وأتوقع أنه سيكون فيلم قوي جدًا، لأنه متكلف جدًا".
وفيلم "ديدو"، بطولة كريم فهمي وأحمد فتحي وحمدي الميرغني ومحمد ثروت وهدى المفتي وغيرهم، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمي وهشام ماجد وشيكو وحجاج عبدالعظيم، من إنتاج كريم السبكي ومحمد أحمد السبكي، ومن سيناريو وحوار كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح.
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