فيديو| تامر حسني عن كواليس "مش أنا": "حلا وسارة مبوظين اللوكيشن"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: يواصل الفنان تامر حسني، تصوير دوره في فيلمه الجديد "مش أنا" الذي تشاركه في بطولته الفنانة حلا شيحة. ونشر تامر، فيديو من كواليس تصوير الفيلم عبر حسابه في "انستجرام"، وعلق: "حلا شيحة وسارة وفيق المخرجة، وكل فريق العمل مبوظين اللوكيشن بسبب أغنية حلو المكان". والفيلم بطولة تامر حسني وحلا شيحة وماجد الكدواني وحجاج عبدالعظيم، والفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسني، ومن إخراج سارة وفيق. وينتظر حسني، طرح فيلمه الجديد "الفلوس" في دور العرض السينمائي، ويشارك في بطولته بجانب تامر حسني كل من زينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وهو من تأليف محمد عبد‏المعطي، وإخراج سعيد الماروق‎.

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