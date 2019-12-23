"نفسي الناس تشوف حلاوتك".. رسالة سالي عبدالسلام لمحمد منير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الإعلامية سالي عبدالسلام عبر حسابها الشخصي في "انستجرام" صورًا لها برفقة "الكينج" محمد منير وعدد من الأصدقاء.

وكتبت سالي: "أحلى عشاء مع الكينج محمد منير، بنحبك يا ملك، أنا نفسي الناس تشوف حلاوتك و شخصيتك وخفة دمك، والله أنت تجنن، ربي يحميك يا حبيبي".

وأضافت: "شكرًا سرسوري عشان بتوديني لعمك، أحلى عشاء والله وتسلم أيدك يا عاصم على الشوي، حبيناك جداً والله، يا كينج ربنا يخليك لينا، اللهم بارك".

وبعد غياب يزيد على 10 سنوات، يستعد الفمنير لإحياء حفل رأس السنة في أحد فنادق منطقة القطامية، ضمن سلسلة حفلات نجوم الغناء والطرب للاحتفال ببداية العام الجديد.