صور.. نجمات بوليوود يخطفن الأنظار بإطلالاتهن فى حفل خيرى

الإثنين 23 ديسمبر 2019

تألق عدد من نجمات بوليوود فى حفل خيرى ليلة السبت، من تنظيم سيدة الأعمال الهندية الشهيرة إيشا أمبانى والممثلة سونام كابور، وحضور عدد كبير من مشاهير الموضة والفن والكورة وكان الهدف من الحفل بناء مدرسة للبنات فى إحدى المقاطعات بالهند.



وكان ابرز المشاركين فى الحفل نجمة التنس سانيا ميرزا ​​، وسوارا بهاسكر، وبومى بيدنيكار، وكاريشما كابور، وكيارا أدفانى، وسوارا بهاسكر، وريتش ديشموخ وزوجته جينيليا، وهوما قريشي، وشويتا باتشان ناندا وغورى خان.

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وتألقت نجمات الحفل بعدد من الملابس اللامعة والمختلفة التى كشفت عن اناقتهم الشديدة والتى حملت توقيع أشهر دور الأزياء فى العالم، ومن ابرز تلك الإطلالات هى " ايشا " التى استطاعت جذب الانتباه لها بفستان ذهبى لامع.

وكشف موقع Free Press ابرز إطلالات الحفل التى ابرزت جاذبية نجمات ومشاهير المجتمع فى الهند.