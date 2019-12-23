شكرا لقرائتكم خبر عن كاري وإيليش وبينك وجوناس أصحاب أجمل صور في 2019 بتوقيع Billboard والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر موقع "بيلبورد" Billboard عدد هائل من الصور الحصرية علي موقعه لأهم وأشهر نجوم العالم ، و حملت أغلب هذه الصور سلسلة طويلة من عبارات الإشادة و الثناء من قبل المعنيين بالموسيقى والغناء حول العالم .





لانا ديل راي لانا ديل راي

تأتي في المقدمة النجمة العالمية لانا ديل راي التي ظهرت في صورة مذهلة وهي تقلد سيدة مرسومة على إحدى اللوحات ، والصورة تم نشرها في 8 أغسطس 2019 في The Beckett Mansion الموجود في لوس أنجلوس.

كذلك النجمة ليزو ظهرت بواحدة من أجمل الصور التي التقطت لها علي الإطلاق حيث التقطت الصورة لليزو في 27 أغسطس 2019 في حديقة بروكلين النباتية في بروكلين.



ليزو ليزو

وكان للنجمة العالمية ماريا كاري نصيب لتكون صاحبة واحدة من اجمل صورة بيلبورد لعام 2019 ، حيث تم تصوير ماريا كاري في 8 نوفمبر 2019 في استوديوهات سبرينج في نيويورك وكانت ترتدي فستان أسود ذو تصميم رائع .



ماريا كاري ماريا كاري

أما عن صورة النجم العالمي ليل ناس أكس التي خطفت أذهان محبيه في موقع بيلبورد هي التي التقطت له في 30 أغسطس 2019 في أكاديمية جامايكا باي للفروسية في نيويورك.

ومن أكثر الصور التي اثارت الكثير من الجدل هي التي التقطت للنجمة العالمية بينك في 17 سبتمبر 2019 في سانتا باربرا ، كاليفورنيا و قد أندهش الكثيرين من فكرة الصورة حيث لم يظهر من بينك سوى رأسها و كانت تغطي جسدها بقماش فضفاض ضخم باللون الذهبي .

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كما ضمت قائمة أجمل صور بيلبورد لعام 2019 صور كل من Bad Bunny و اليشيا كيز و كيشا وبيلي إيليش وجو جوناس و Savage 21 .



21 Savage في ٢٥ مارس ، 2019 في رايت رانش في ماليبو ، كاليفورنيا.



أليشيا كيز في 6 نوفمبر 2019 في مزرعة مون فاير في توبانجا ، كاليفورنيا



بيلي إيليش صورت في 18 أبريل 2019 في استوديوهات صن لايت في لوس أنجلوس.



بينك بصورة مميزة التقطت لها في 17 سبتمبر في سنتا بربرا



بينك



تم تصوير Bad Bunny في 26 يناير 2019 في فندق El Cortez Hotel & Casino في لاس فيجاس



تم تصوير جو جوناس في 11 أبريل 2019 في استوديوهات فوكس في لوس أنجلوس.



صورت كيشا في 13 سبتمبر 2019 في مزرعة ماليبو كانيون في كالاباساس ، كاليفورنيا