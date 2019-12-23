شاهد.. سما المصري تشم اصابع قدمها بشكل مقزز!

كتب امير فتحي في الاثنين 23 ديسمبر 2019 05:52 صباحاً - أثارت الفنانة سما المصري الجدل بنشرها مقطع فيديو ظهرت فيه وهي تشم أصابع قدمها بشكل اثار اشمئزاز الكثيرين. وقالت سما المصري في الفيديو: ” شم الأصابع عند ناس كتير هواية انا مش بتكسف اقول بس اشم صوابع رجليا انا مش صوابع حد تاني انا عارفة انكوا هتتريقوا وتضحكوا وتقولوا قرف بس انا بحب اشم صوابع رجليا مش صوابع حد تاني”. وقد تعرضت سما المصري لعدد كبير من الانتقادات من متابعيهاحيث كتب احدهنم: “اي القرف دا بتموتي في القرف” فيما قال آخر: “ايه العفانة دى”، واضاف متابع آخر قائلا: “انتي بتعملي ايه يخربيتك”.

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