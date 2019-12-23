- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء المصري يقول كلمته في "تجسيد" الأنبياء سينمائيا والان مع التفاصيل
القضاء المصري يقول كلمته في تجسيد الأنبياء سينمائيا
الإثنين 23 ديسمبر 2019
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، الأحد، بقبول دعوى وقف عرض مسلسل "عمر بن الخطاب"، الذي كان يذاع على إحدى القنوات قبل سنوات.
واستندت المحكمة، في حيثيات حكمها إلى قرار صدر من مجمع البحوث الإسلامية 1999، ويمنع اشتمال أي عمل تمثيلي في المسرح أو السينما أو التلفاز على شخصيات دينية.
وقالت إن القرار الصادر من المجمع يعد قرارا إداريا نافذا صادرا عن السلطة المختصة بإصداره قانونا في مصر، وفق ما أنيط بها بحكم الدستور والقانون.
وتابعت أن شخصيات الرسل لها من الإجلال والاحترام، في نفوس أفراد المجتمع، فلا يجوز ان تقع أسيرة رؤية فنية، يفرضها الكاتب، ويشخصها الممثل تشخيصًا لا محالة يخالف الحقيقة.
ولفتت المحكمة إلى أن الممثل يمكن أن يؤدي حركات لا علاقة لها بالشخصية الحقيقية، وربما يغير صورة الشخصية الحقيقية في نظر المشاهد.
كانت هذه تفاصيل خبر القضاء المصري يقول كلمته في "تجسيد" الأنبياء سينمائيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.