أعلى 7 أفلام تحقيقا للإيرادات في 2019.. عالم مارفل في الصدارة

الإثنين 23 ديسمبر 2019

شهد عام 2019 في عالم صناعة السينما تحطيم العديد من الأرقام القياسية على مستوى شباك التذاكر، كان أبرزها إزاحة فيلم Avatar من عرش الأعلى تحقيقاً للإيرادات في التاريخ.



ونجح فيلم Avengers : Endgame التابع لعالم "مارفل" السينمائي في إقصاء Avatar، بوصول إيراداته إلى 2 مليار و797 مليون دولار.

وأعدّ موقع "بوكس أوفيس موجو" قائمة للأفلام التي حققت أعلى نسبة إيرادات منذ بداية 2019، وفقاً للمجموع الكلي لإيراداتها داخل وخارج الولايات المتحدة الأمريكية.

في المركز الأول جاء فيلم Avengers : Endgame، الذي حقق مجموع كلي للإيرادات بلغ 2 مليار و797 مليوناً و800 ألف دولار.

وحلَّت في المركز الثاني، النسخة السينمائية الحية من فيلم "الأسد الملك"، الذي أنتجته شركة "ديزني" وأدى الأصوات الرئيسية فيه مجموعة كبيرة من النجوم كان من بينهم بيونسيه ودونالد جلوفر، ونجح الفيلم في حصد إيرادات بلغت ملياراً و656 مليوناً و311 ألف دولار.

المرتبة الثالثة كانت من نصيب فيلم آخر تابع لأفلام عالم "مارفل" السينمائي، وهو Spider-Man: Far from Home، الذي تُقدَّم من خلاله شخصية الرجل العنكبوت، وهو من بطولة توم هولاند وزينديا، وحقق إيرادات بلغت ملياراً و131 مليوناً و927 ألف دولار.

Advertisements

وفي المركز الرابع، جاء فيلم آخر من عالم "مارفل" السينمائي، وهو Captain Marvel، الذي قدَّم شخصية "كارول دانفريز" أحد أبطال "مارفل" من عالم القصص المصورة.

وجسدت هذه الشخصية النجمة الحاصلة على الأوسكار بري لارسون، وحقق الفيلم إيرادات وصلت إلى مليار و128 مليوناً و274 ألف دولار.

وخامساً، حل فيلم الرسوم المتحركة Toy Story 4وهو الجزء الرابع من سلسلة أفلام "ديزني" الشهيرة Toy Story.

وأدَّى الأدوار الرئيسية في الفيلم مجموعة من النجوم الكبار على رأسهم توم هانكس، وحقق الفيلم إيرادات بلغت ملياراً و73 مليوناً و393 ألف دولار.

وفي المركز السادس، جاءت النسخة السينمائية الحية من فيلم "ديزني" الشهير "علاء الدين"، والذي شارك في بطولته النجم ويل سميث، والممثل ذو الأصول المصرية مينا مسعود، ووصلت إيراداته إلى مليار و50 مليوناً و693 ألف دولار.

المرتبة السابعة كانت من نصيب فيلم Joker للنجم خواكين فينيكس، الذي قدَّم شخصية من شخصيات DC من القصص المصورة.

وسجل الفيلم إيرادات بلغت ملياراً و49 مليوناً و225 ألف دولار، كما حصد جائزة أفضل فيلم من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته لعام 2019.