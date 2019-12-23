فؤاد عبد الواحد يشارك بتكريم حسين بومحضار في الكويت









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: شارك الفنان فؤاد عبد الواحد مع الفنانين عبد الله الرويشد وعبد العزيز الضويحي. بإحياء "ليلتين تاريخيتين" لتكريم أعمال الشاعر والملحن الراحل اليمني حسين بومحضار في دولة الكويت. وأبدع بتقديم أربعة من روائع أرث "بومحضار". بدأها بأغنية "لوخيروني"، ثم ألهب حماس الجمهور الكبير بأغنية "سير وتخبّر" على مسرح مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي في الكويت بمواكبة الفرقة الموسيقية التابعة للمركز نفسه.

وتابع وصلته الغنائية بقيادة المايسترو خالد نوري وسط الديكورات المبهرة وبمواكبة الفرقة الراقصة اليمنية، متنقلاً إلى الأغنية التالية التي بدأها بموال "قل للمليحة"، وتبعه بأغنية "ريم اليمن"، ليختتم وصلته الغنائية بأغنية "بين المحبين" ذات الإيقاعات الجميلة.

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وأعرب "عبد الواحد" عن سعادته بالمشاركة في هذه الليلتين المتميزتين في حب العملاق "بومحضار"، قائلاً: "سعدت بالمشاركة أمام جمهور الكويت الراقي في الصرح الموسيقي الكبير مركز الشيخ جابر الثقافي، وقالنا ما قاله بومحضار وساهمنا بنثر فنه تكريماً لهذا الأصيل الذي رسم خطاَ فنياً للأجيال كلاماً ولحناً"، شاكراً ومثنياً على الكويت الذي يعتبرها بلده الثاني، والى مركز الشيخ جابر على فكرة الإحتفال بالمبدعين من طراز هذا الشاعر والملحن الكبير، مؤكداً إستعداده الدائم لتكريم المبدعين الذين تعلّم منهم أصول الفن والأداء.

هذا ويشارك في السعودية بإحياء "ليلة ياسر بوعلي" في موسم الرياض، بمشاركة مجموعة من الفنانين تكريماً للملحن المبدع ياسر بوعلي من إعداد ورعاية الهيئة العامة للترفيه وتنظيم شركة روتانا.