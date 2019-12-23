"أحلام طيفه" أغنية جديدة بصوت عيضة المنهالي









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أطلقت شركة الخوار أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "أحلام طيفه" للفنان الإماراتي عيضة المنهالي. وهي من ألحان عبدالله المعمري، توزيع رائد سامي، هندسة الصوت ماجد صالح، ميكساج حسين بركات. فيما تولى الإشراف العام الشاعر الإماراتي علي الخوار، والفيديو وإدارة الإنتاج علاء فياض. علماً أنها من كلمات الشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم. ويقول مطلعها:

كله ولا فراق محبوبي .. ما أطيق بعده ولا فراقه

كني بلا قلب مسلوبي .. ومن عاش من دون خفاقه؟

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الجدير ذكره أن الأغنية تصدرت قوائم الاستماع على الإذاعات الخليجية والعربية وحظيت باهتمامٍ كبير على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي والمتاجر الالكترونية. علماً أن الشركة سبق وأطلقت أغنية "شبيه القمر" بصوت "المنهالي" ومن أشعار الشيخة علياء بنت خليفة آل مكتوم، وحققت انتشاراً كبيراً على كافة المنصات الإلكترونية والمحطات الإذاعية الخليجية والعربية.

فيما يلي رابط الأغنية: