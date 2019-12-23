وليد الشامي يُشعِل أجواء حفله في القرية العالمية









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أحيا الفنان الخليجي وليد الشامي حفله على المسرح الرئيسي في القرية العالمية بمجموعة من أغانيه القديمة والجديدة وسط تفاعل الجمهور الحاشد من الجنسيات المختلفة. حيث استجاب لطلبات الجمهور في تقديم بعض الأغاني منها "أحبه كلش"، "حظي واعرفه"و"بعد غيبة".

يشار إلى أن جمهور القرية العالمية سيكون على موعد مع الفعاليات المتنوعة التي تقدم في مختلف أرجاء القرية العالمية منها عروض الأجنحة الفنية، التي تعكس ثقافة العديد من الدول. حيث تنظم حفلات موسيقية كل يوم جمعة عند الساعة 9 مساءً، يحييها نجوم العرب والعالم.