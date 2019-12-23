داليا مصطفى تبدأ بتصوير الجزء الثالث من البيت الكبير









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: بدأت الفنانة داليا مصطفى بتصوير مشاهدها الأولى في الجزء الثالث من مسلسل البيت الكبير في مدينة الانتاج الاعلامي. وهي ستستكمل دورها بعد ظهورها في الجزء الثاني الذي حقق نجاحاً كبيراً عند عرضه. علماً أنه يجمعها مع الفنانين سوسن بدر، لوسي، لقاء سويدان، داليا مصطفى، مجدي كامل، شريف باهر، دنيا المصري ، طارق صبرى، إيمان أيوب، تيسير عبد العزيز، ريم بوشناق، وأحمد صيام، وعدد آخر كبير من الفنانين من تأليف أحمد صبحى، وإخراج محمد النقلى.

يشار إلى أن مسلسلها "حواديت الشانزلزيه" يحقق تفاعلاً أثناء عرضه الجاري. وهي تُقدِّم فيه شخصية "قسمت هانم" زوجة النجم "اياد نصار" المتهمة بقتله والتي لاقت إعجاب المتابعين للمسلسل لأدائها فيه لهذه الشخصية.