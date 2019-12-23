شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبي تستعد لطرح أغنيتين جديدتين.. تعرف عليهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتعاون المطربة اللبنانية هيفاء وهبي مع الشاعر عمرو المصري بـأغنيتين يتم طرحه في 2020، الأولى تحمل اسم " مش باضعف" ، والثانية بعنوان "نكدية"، و ويقدمها المصري بشكل جديد ومختلف عن اغانيها السابقة وقد تكون مفاجأة للجمهور وأتمنى أن تنال الأغنيات إعجاب جمهور هيفاء، كما أكد في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" .

هذه لم تكن المرة الأولى التي يتعاون فيها عمرو المصري مع هيفاء وهبي، حيث تعاونا من قبل في أغنية، من ضمنها أغنية "بحب الحياة"، من ألحان سامر أبو طالب، وتوزيع هادى شرارة.

يذكر أن هيفاء وهبى تشارك حاليا فيلم جديد بعنوان "أشباح أوروبا" قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية، ويشارك فى البطولة أحمد الفيشاوى ومصطفى خاطر وأروى جودة وعباس أبو الحسن وعدد من ضيوف الشرف، على رأسهم باسم سمرة.