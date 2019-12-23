شكرا لقرائتكم خبر عن جيهان خليل شقيقة يسرا اللوزى فى "اطمنى" وتنتهي من 70 % فى دورها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت الفنانة جيهان خليل من تصوير 70 % فى أحداث دورها بمسلسل "اطمنى" الذى تشارك فى بطولته، وتجسد فيه شخصية ابنة سامح الصريطى وشقيقة يسرا اللوزى خلال الأحداث، وتواصل جيهان تصوير مشاهدها بشكل يومى للانتهاء منها خلال شهر يناير المقبل تميداً لعرض العمل على احدى المنصات الرقمية على الانترنت.



جيهان خليل

"اطمني" من نوعية أعمال الـ60 حلقة يشارك في بطولته يسرا اللوزى، أحمد حاتم، أحمد صفوت، أنوشكا، رشا مهدى، شيرين، محمد علاء، سامح الصريطى، أحمد فؤاد سليم وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث المسلسل فى إطار رومانسي اجتماعي، إذ إن المسلسل يتضمن 3 خطوط درامية، لكل منها شخصية توضح وتفسر الأزمات الاجتماعية والحب بطريقتها الخاصة.

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يذكر أن جيهان خليل قدمت آخر أعمالها فى شهر رمضان الماضى حيث شاركت فى بطولة مسلسل "علامة استفهام" مع محمد رجب وهيثم أحمد زكى وميرهان حسين وادروارد وتأليف اسلام حافظ وإخراج سميح النقاش، كما ظهرت كضيفة شرف فى مسلسل "طلقة حظ" مع مصطفى خاطر وأيتن عامر وهبة مجدى ومحمد انور وميرنا نور الدين وخالد أنور وتأليف ايهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.



الفنانة جيهان خليل