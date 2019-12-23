بعد تكريمها.. سوزان نجم الدين توجّه الشكر للتليفزيون المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجهّت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، الشكر للتليفزيون المصري، بعد تكريمها بجائزة التميز عن دورها في مسلسلي "ابن أصول"، و"كلبش 3".

ونشرت "سوزان" عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، مجموعة صور من حفل تكريمها، وعلقت: "شكرًا التليفزيون المصري، وقناة النيل للدراما على تكريمي بجائزة التميز عن دوري في مسلسل ابن أصول، ومسلسل كلبش 3، في حفل ضخم كرم فيه نجوم رمضان لمبدعين والمتميزين".

وشاركت سوزان نجم الدين في مسلسل "ابن أصول"، أمام الفنان حمادة هلال، ومسلسل "كلبش 3" أمام الفنان أمير كرارة.