أحمد السعدني يزور علاء الشربيني: "سلامتك يا لولو"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي: نشر الفنان أحمد صلاح السعدني، عبر حسابه الشخصي في موقع "انستجرام"، صورة تجمعه بالشيف علاء الشربيني، في منزل الأخير. وكتب السعدني: "صلي عالحبيب سلامتك يا لولو، الشيخ علاء الشربيني". وتعرض الشيف علاء الشربيني لوعكة صحية، عقب خضوعة لجراحة دقيقة في الساقين، بسبب معاناته من انسداد في الشرايين. ويقدم الشربيني برنامج "أحلى أكلة" عبر فضائية "‎ON E".

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