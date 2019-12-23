شاهد.. كندة علوش أول مهنئين عمرو يوسف بعيد ميلاده

هنأت الفنانة السورية كندة علوش زوجها الفنان عمرو يوسف بمناسبة عيد ميلاده مع بداية يوم الثالث والعشرين من ديسمبر لتكون بذلك هي أول المهنئين له بعيد ميلاده. نشرت كندة علوش مجموعة صور تجمعها مع عمرو يوسف وعلقت عليهم " كل سنة وانت كل حاجة حلوة في حياتي.. وكل سنة وانت محقق كل اللي بتحلم بيه ". وعلقت عليهم " كل سنة وانت كل حاجة حلوة في حياتي.. وكل سنة وانت محقق كل اللي بتحلم بيه ". Advertisements تلقت تهنئة كندة الكثير من التعليقات التي تهنئ عمرو يوسف بعيد ميلاده والمباركين لهما متمنين دوام السعادة بينهما سواءً من داخل الوسط الفني أو من الجمهور المحب للثنائي عمرو وكندة. تهنئ عمرو يوسف بعيد ميلاده والمباركين لهما متمنين دوام السعادة بينهما سواءً من داخل الوسط الفني أو من الجمهور المحب للثنائي عمرو وكندة. الجدير بالذكر أن عمرو يوسف وكندة علوش قد تزوجا منذ قرابة الثلاث سنوات ورزقا بابنتهما " حياة " والتى تبلغ من العمر حوالي عام.

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