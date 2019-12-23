شاهد.. أغنية فيلم الفلوس تثير أزمة في موقع تصوير "مش أنا"

نشر النجم الكبير تامر حسني فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهر من خلاله حالة من الضحك في كواليس تصوير فيلم مش أنا.

وظهر من خلاله فريق عمل فيلم مش أنا، وهم يغنون أغنية حلو المكان، وعلق تامر حسني عليهم قائًلا: حلا شيحا و سارة وفيق المخرجة و كل فريق العمل مبوظين اللوكيشين بسبب أغنية حلو المكان.

وكان النجم الكبير تامر حسني طرح الكليب الدعائي لفيلم الفلوس، والذي يحمل أسم حلو المكان، وهو من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أماديو.

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وفيلم الفلوس من تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق، وبطولة كل من تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، أحمد السقا، مي عز الدين، علي ربيع، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ويزو، أحمد فتحي، كميل سلامة، زيزو، جوهرة، نانسي صلاح.

ومن ناحية آخرى يواصل النجم تامر حسني تصوير مشاهد فيلمه الجديد بعنوان مش أنا، وهو من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وبطولة كل من حلا شيحة، ماجد الكدواني، سوسن بدر، حجاج عبدالعظيم.