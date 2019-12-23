شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد سفر أسرة مسرحية "عطل فنى" إلى الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر النجوم أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكويوم الأربعاء الموافق 1 يناير المقبل إلى السعودية من أجل عرض مسرحية "عطل فني" من 8 إلى 12 يناير هناك، حيث أجرى أبطال المسرحية بروفات مكثفة، ومن المقرر أن كشف عن بوستر مسرحية خلال يومين.



بروفات مسرحية عطل فنى

ويشارك فى بطولة العمل، كل من شيكو، وهشام ماجد، وأكرم حسنى، وأيتن عامر، ونشوى مصطفى، وإسماعيل فرغلى، واتاكا، ومن تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك فى الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج، وإخراج أوتاكا، وتسجل المسرحية التجربة الأولى لأكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو على خشبة المسرح، بعد تقديمهم عددا من الأفلام الكوميدية وأيضا المسلسلات خلال السنوات الماضية.



شيكو واكرم حسني في بروفات عطل فنى

هشام ماجد وشيكو انتهيا من تصوير آخر مشاهد مسلسلهما "اللعبة" الذى تم تأجيل عرضه من شهر رمضان المقبل، وتقرر مؤخرا عرضه فى رضان 2020، ويشارك فى بطولته مى كساب، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، محمد سلام، ميرنا جميل، سامى مغاورى، وتأليف فادى أبو السعود ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التونى.