شكرا لقرائتكم خبر عن ميرهان حسين تنتهي من مشاهد أسوان فى "ختم النمر" نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل الفنانة ميرهان حسين تصوير مشاهدها فى مسلسل "ختم النمر" والتي تشارك فيها إلى جانب معظم أبطال العمل، بأسوان حيت انتهت من تصوير 10 أيام هناك فى أحداث دورها ومقرر أن تعود إلى القاهرة نهاية الأسبوع الجارى، لاستئناف التصوير فى العديد من الديكورات.



ميرهان حسين فى كواليس ختم النمر باسوان

وقالت ميرهان لـ"الخليج 365" أن أسرة العمل تستمع بالتصوير فى أسوان لها بها من أماكن ساحرة تضفى شكل جمالى على المشاهد التى تم تصويرها هناك اضافة إلى أهل المدينة الذين استقبلوهم بترحاب شديد منذ بدء التصوير، مشيرة إلى أن العمل به العديد من الأحداث المشوقة ولا يخلو من الجانب الرومانسى لافتة أن دورها فى العمل مختلف عما قدمته سابقا وبه العديد من التفاصيل

وشاركت ميرهان حسين مؤخراً فى الجزء الثالث من مسلسل "نصيبى وقسمتك" للمؤلف عمرو محمود ياسين والذى تم عرضها على قناة ON E، حيث قامت ببطولة حكاية "اكدب عليا شوية" مع مراد مكرم، مؤمن نور وصبا الرفاعى وطاهرة وأسما سليمان وظهور خاص للفنانة ألفت عمر والفنان أمير شاهين وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى والمنتج أحمد عبد العاطى.

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ميرهان حسين فى اسوان



ميرهان حسين فى سيدات اسوان



ميرهان حسين مع الأطفال بأسوان



ميرهان حسين