السجن لزوجة لاعب الأهلي السابق شادي محمد

رنا صلاح الدين - القاهرة- متابعات الخليج 365

قضت محكمة جنح مدينة نصر، بحبس زوجة اللاعب السابق شادي محمد، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، وشقيقها و3 آخرين 3 سنوات في واقعة سرقة شقة زوجها.

ونسبت النيابة للمتهمين سرقة مبالغ مالية من شقة اللاعب وإتلاف ممتلكاته الخاصة، وتسلمت النيابة التحريات في وقت سابق، أكدت صحة اقتحام زوجة شادي محمد لشقته أثناء سفره وسرقة أمواله ودروع وميداليات ونياشين خاصة به.

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وأجرت النيابة معاينة للشقة وتفريغ الكاميرات وسؤال الشهود المتواجدين بعمارة لاعب الأهلي السابق، وتحرر المحضر رقم 16276 لسنة 2019 قسم أول مدينة نصر، وتولت النيابة التحقيق.

وكشفت معاينة النيابة لشقة لاعب الأهلي السابق عن وجود كسر بأبواب الشقة وكسر بالباب الحديدي، من جانب القفل والأبواب الداخلية، وبعثرة محتويات الشقة بالكامل، وسرقة مبالغ مالية ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى وميداليات وكاميرات فيديو وأخرى تصوير ومقتنيات.