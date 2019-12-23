ظهور نادر لوالدة لميس الحديدي.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الإعلامية المصرية لميس الحديدي جمهورها بصورة جمعتها بوالدتها، في ظهور نادر لها.

لميس ظهرت في الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، برفقة والدتها المحجبة، والفنانة يسرا، خلال حضورهما حفل ابنة عم لميس، الفنانة جالا الحديدي.

الإعلامية المصرية أرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “مع مامي و صديقتي يسرا في حفل جالا الحديدي”، وقد حازت الصورة على إعجاب جمهوره.

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وكانت الإعلامية المصرية لميس الحديدي قد شاركت جمهورها من قبل بمجموعة صور جمعتها بوالدتها، من مراحل عمرية مختلفة.

يذكرأن الإعلامية المصرية لميس الحديدي كانت قد ردت منذ عد سنوات على الشائعة التي ترددت عن أن والدتها هي نجمة الإغراء الراحلة ناهد شريف، وأن والدها هو أحمد سعيد مذيع الإذاعة المصرية الراحل.

لميس قالت: “يقولو إن أمي ناهد شريف ووالدي أحمد سعيد.. منك لله يا اللي نشرت الإشاعة دي.. ولكن والدتي هي سيدة فاضلة وشريفة، وهي السيدة ليلى حفيدة الشيخ البحيري أحد شيوخ الأزهر”.

وأضافت: “وقال واحد معندوش ضمير إن والدي هو أحمد سعيد مذيع الإذاعة المصرية الراحل، وأنا أسمى لميس على الحديدي!! تيجى منين يعنى؟؟”.