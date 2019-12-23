سميرة سعيد تتألق بإطلالتين في نهائي The Voice.. وتشعل الأجواء بأغنيتها الجديدة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خطفت الفنانة المغربية سميرة سعيد الأنظار في الحلقة النهائية من برنامج المواهب The Voice، بإطلالتين مختلفتين.

الفنانة المغربية تألقت في إطلالتها الأولى بفستان ذهبي طويل مشقوق عند أحد الساقين، من توقيع مصمم الأزياء نيكولا جبران، في إطلالة من تنسيق اللبناني سيدريك حداد.

أما الإطلالة الثانية فكانت بفستان فضي قصير، وحذا أنيق باللون الأسود،وقد اعتمدت هذه الإطلالة خلال غنائها أغنيتها الجديدة “هليلة” لأول مرة، مما أشعل الأجواء وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

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وكانت الفنانة المغربية سميرة سعيد قد أطلقت يوم السبت 21 ديسمبر، على موقع يوتيوب فيديو كليب أغنية “هليلة”، والأغنية من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب وهندسة صوتية هانى محروس.

وتقول كلمات الأغنية “هو أنت بجد ولا هزار .. يا جماعة الليلة هليلة..علقوا الزينة واضربوا النار .. الليلة هليلة ولعوا الأنوار”.

وكانت قد شهدت الحلقة الختامية من برنامج The Voice فوز المتسابق التونسي مهدي عياشي باللقب، وهو من فريق الفنان اللبناني راغب علامة.