بدلة مولود بورا أوزجفيت تنفذ من الأسواق.. تعرف على سعرها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

على الرغم من مرورعدة أيام على نشر النجمة التركية فهرية أفجان للصور الأولى لمولودها من الفنان بوراك أوزجفيت، مازالت لقطات «كاران» تشغل حيزاً كبيراً من اهتمام وسائل الإعلام الفنية في تركيا والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

بدلة «كاران» التي كان يرتديها في أول ظهور علني له، نفذت من متاجر H&M في تركيا، وهي عبارة عن بدلة رائد فضاء، ويصل سعره إلى 139 يورو، أي ما يعادل 145 دولارًا أمريكياً.

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الصور التي شكّلت مفاجأة قوية لفانز الزوجين، جعلت العروض الإعلانية تنهال على نجل النجمين، وأبرزها؛ عرض من ماركة ألعاب أجنبية مقابل مليون ليرة تركية، بالإضافة لعرض يتضمن منشور في حساب «كاران» عبر انستجرام مقابل 50 ألف ليرة تركية، و«ستوري» مقابل 15 ألف لير تركية.

يُذكر أن بوراك كان قد رُزق من زوجته فهرية أفجان التي احتفل بزفافه عليها يونيو 2017، بمولوده الأول «كاران» أبريل الماضي.

من ناحية أخرى، يُعرض لبوراك أوزجفيت حالياً مسلسله الجديد «قيامة عثمان»، وهو المسلسل الذي يعود به النجم التركي بعد غياب عن الشاشة، حيث كان مسلسل «حب أعمى» آخر عمل درامي عُرض له، وقد شارك في بطولته على مدى موسمين أمام الفنانة التركية نسليهان أتاغول