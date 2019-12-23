مارجوت روبي كادت أن تفقد حياتها في حمام أحد الملاهي الليلية

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشفت النجمة والممثلة الأسترالية مارجوت روبي، خلال لقائها في برنامج الاعلامي الكوميدي جيمي كيميل، عن سنواتها الأولى كممثلة وما حضرته من حفلات جوائز خلال بداياتها، كما كشفت عن موقف لن تنساه أبدًا.

وبحسب موقع “إي أونلاين”، كشفت النجمة العالمية البالغة من العمر 29 عامًا، في البداية أن أول جائزة تحصل عليها، كانت خلال حفل “جائزة لوجي” الأسترالي، والذي يعادل حفل جوائز الايمي، ثم كشفت أنها خلال حضورها الحفل للمرة الثانية، في كازينو يدعى “كراون ملبورن”، ثملت بشدة لدرجة الإغماء.

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ولم ينته الموقف هنا؛ إذ قالت مارجوت لجيمي: كنت ثملة للغاية حتى أغمي علي في الحمام تلك الليلة، وعندما استيقظت لم يكن هناك أي شخص.

ويبدو أن مارجوت ظلت فاقدة الوعي فترة كبيرة؛ حيث تابعت قائلة : عندما خرجت من الحمام، لم يكن هناك أي شخص على الإطلاق، فأنا لم أعلم أن الكازينو يغلق، فهو عادة ما يكون مليئًا بآلاف الأشخاص..لقد عشت تجربة خيالية، فعندما كنت وحدي ولم أجد أي شخص، ظننت أنني قد مت، وقلت لنفسي: هل أنا بين الجنة والجحيم الآن.

إلا أن مارجوت سرعان ما أدركت أنها لم تمت بالفعل عندما وجدت أحد العاملين ينظف المكان، إذ قالت: لم أعلم أن هذا الوقت كان وقت تنظيف الكازينو!، وكشفت الممثلة الأسترالية أنها في اليوم التالي وخلال العمل، تابعتها ممرضة ومدتها ببعض الأكسجين.