- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365
قررت القوات المسلحة البريطانية، إطلاق حملة إعلانية مطلع العام الجديد، وذلك من أجل تشجيع البريطانيين للتجنيد في الجيش البريطاني، تستعين خلالها بنجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان.
جريدة الديلي ميل البريطانية كشفت عن أن قادة الجيش قرروا اللجوء لكيم كاردشيان لأنها واحدة من المؤثرات على مواقع التواصل الإحتماعي، ولديها ما يقرب من 157 مليون متابع، لافتة إلى أن الحملة تهدف لغرس نفوس الشباب الثقة بالنفس بأهمية الخدمة في الجيش، فضلا عن تلقي علامة إعجاب “لايك” على صورهم بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأشارت الصحيفة البريطانية نقلا عن مصدر في الجيش البريطاني، إلى أن الحملة تستهدف الأعمار ما بين 16 و25 عامًا لإعادة تعريف ما يعتبرونه نجاحا من خلال مواقع التواصل الاجتماعي فقط، مصرحا: “الحملة تهدف لتوعية الشباب بالثقة التي يستمدونها من الخدمة في الجيش وليس فقط بحصولهم على إعجاب على صورهم بـ إنستجرام وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي”.
والجدير بالذكر أن كيم كاردشيان التي تبلغ من العمر 39 عامًا، قد دخلت إلى عالم الشهرة في 2007، بعد ظهورها في المسلسل الواقعي الشهير Keeping up with kardshians
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش البريطاني يستعين بكيم كاردشيان لتشجيع الشباب على التجنيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.