أفضل 10 أفلام وثائقية في 2019

على غير المعتاد حقق أكثر من 15 فيلما وثائقيا، أكثر من مليون دولار إيرادات عند عرضها في دور العرض الأمريكية عام 2019، بما يكشف شهية جماهيرية لأفلام غير خيالية.



وبحسب "فارايتي" فإن 2019 كان عامًا قويًّا بشكل لا يصدق للأفلام الوثائقية، وتنوعت موضوعاتها بين الموسيقي، والبيئة وتغير المناخ، بالإضافة للفيلم الذي تحدث عن الإيذاء الذي تعرض له طفلان على يد مايكل جاكسون بعنوان "ليفينج نيفرلاند" وكان مثار جدل كبير، وفي النهاية اختار نقاد المجلة 10 أفلام هذا العام لتكون الأفضل من وجهة نظرهم.

وجاءت هذه الأفلام بالترتيب على النحو التالي:

1. The Hottest August (أغسطس الساخن)

تتمثل نقطة انطلاق الفيلم في مدينة واحدة على مدار شهر واحد، وهي مدينة نيويورك، بما في ذلك أحياؤها الخارجية، وذلك خلال شهر أغسطس/آب 2017.

إنه شهر مليء بالتوتر مع تولي رئيس جديد، حيث يتزايد القلق بشأن كل شيء من ارتفاع الإيجارات إلى مسيرة القوميين البيض، وأخبار لا هوادة فيها، إما عن حرائق الغابات أو الأعاصير على كل ساحل.

ويركز الفيلم الذي أخرجه بيرت ستوري، على التساؤلات حول المستقبل ليقدم مرآة لمجتمع على شفا كارثة، خاصة مع تغير المناخ.





2. Honeyland (أرض العسل)

فيلم وثائقي مقدوني من إخراج تامارا كوتيفسكا ولجوبومير ستيفانوف، وفاز بـ3 جوائز في مهرجان صاندانس السينمائي عام 2019، وتم اختياره للمنافسة على أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز الأوسكار 92.

ويناقش الفيلم حكاية آخر صياد للنحل في أوروبا، يسعى لإعادة التوازن الطبيعي في "هوني لاند"، بعد أن غزت عائلة من مربي النحل الرحل أراضيها وتهدد رزقها.





3- Apollo 11 (أبوللو 11)

وثائقي أمريكي من إخراج تود دوجلاس ميلر، يركز على مهمة أبولو 11 عام 1969، والتي تعتبر أول رحلة فضائية يسير منها رجل على سطح القمر.

يتكون الفيلم من لقطات أرشيفية لم يتم طرحها للجمهور من قبل.





4. Carmine Street Guitars

يناقش الفيلم حكاية ريك كيلي الذي يصنع القيثارات يدويًا من كتل خشبية في متجر قديم ببنيويورك، وتدور الأحداث خلال 5 أيام داخل هذا المتجر، والفيلم إخراج رون مان.





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5. American Factory (المصنع الأمريكي)

يسرد هذا الفيلم صعود الصين وتدهور الصناعة الأمريكية والفجوة الهائلة بين أخلاقيات العمل في البلدين.

الفيلم أخرجه ستيفن بونار وجوليا ريتشيرت، وتدور أحداثه عن مصنع الشركة الصينية فوياو في مورين بأوهايو، وهو مصنع مغلق لشركة جنرال موتورز، وكان عرض الفيلم الأول بمهرجان صندانس السينمائي 2019.





6. Miles Davis: Birth of the Cool

"بيرث أوف ذا كول"هو اسم ألبوم للموسيقار الأمريكي مايلز ديفيس، صدر عام 1957، والفيلم يأخذ العديد من جوانب مايلز، مثل عبقرية موسيقى الجاز الغنائية، وكذلك كواليس نجم موسيقى البوب خلال الليل، وحياته مع المخدرات والعنف المنزلي ومن إخراج ستانلي نيلسون.

7. The Kingmaker (صانع الملك)

الفيلم تأليف وإخراج لورين جرينفيلد، ويعرض الحياة السياسية لإيميلدا ماركوس مع التركيز على جهود عائلة ماركوس للعودة إلى السلطة السياسية، بما في ذلك خططها لرؤية ابنها بونج بونج ليصبح رئيس الفلبين.





8. The Brink

من إخراج أليسون كلايمانن ويتطرق للحديث عن ستيف بانون، كبير الاستراتيجيين السابقين في البيت الأبيض، لنشر القومية المتطرفة، والذي ترك منصبه.

وستيف بانون ترك منصبه كرئيس استراتيجي في البيت الأبيض بعد أقل من أسبوع حيث دارت حوله تكهنات في الدائرة الداخلية لترامب بما عرف عنه من أيديولوجية يمينية متطرفة إلى أعلى مستويات السياسة الأمريكية.





9. Leaving Neverland

فيلم وثائقي 2019 أخرجه وأنتجه مخرج الأفلام البريطاني دان ريد، يركز على رجلين هما ويد روبسون وجيمس سافيشوك، ومزاعمهما بشأن تعرضهما للإيذاء الجنسي عندما كانا طفلين من قبل المغني مايكل جاكسون.

ويمثل الفيلم إنتاجًا مشتركًا بين القناة الرابعة للبث في المملكة المتحدة وهيئة الإذاعة الأمريكية HBO.





10. Anthropocene: The Human Epoch

كرس المصور الكندي إدوارد بورتينسكي مسيرته المهنية لتوثيق تأثير البشرية على الكوكب، وفي هذا الفيلم يتعاون مع المخرجين المشاركين جنيفر بايكوال ونيكولاس دي بينسييه.

الفيلم الذي تم عرضه لأول مرة في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي عام 2018، يستكشف عبر المناظر الطبيعية مفهوم عصر جيولوجي يدعى "الأنثروبوسين"، وتأثيره على التطور الطبيعي للإنسان.



