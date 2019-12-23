ماريتا الحلاني تُعبّر عن فخرها بالغناء على مسرح منتدى شباب العالم

أعربت الفنانة ماريتا الحلاني، عن فخرها بالمشاركة في منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، مضيفة أنها ليست المرة الأولى التي تزور فيها مصر ولكنها المرة الأولى التي تشارك فيها في المنتدى، قائلة: "عندما وجهوا لي الدعوة شعرت بالسعادة لأني سأقف على مسرح لأغني أمام هذا العدد الكبير من الشباب من مختلف دول العالم".

وأضافت "الحلاني"، أنها زارت مصر من قبل عدة مرات وشاركت في مسابقة "ذا جيست" وفازت بجائزة تشجيعية، مضيفة أنها تحب مصر وتعتبرها بلدها الثاني حيث أن أول مرة قامت فيها بالغناء كان في مصر وعمرها كان لا يزال 8 سنوات.

وعن منتدى شباب العالم، أكدت ماريتا، أنه فخر لكل العرب أن يقام مثل هذا المنتدى على أرض مصر، وتمنت أن يقام مثله فى كل البلدان العربية، لأنه يعمل على جمع الشباب من مختلف دول العالم وإعطائهم فرصة التحاور والتواصل للتعرف على ثقافات جديدة، مضيفة أن الشباب هم مستقبل الوطن وتواجدهم مع بعضهم البعض لتبادل الأفكار أمر مهم.. وقالت إنها سعيدة بوقوفها على مسرح شباب العالم وتمثيلها لبلدها لبنان، لأن الموسيقى هى لغة تجمع العالم كله، وأضافت أنها شعرت بالتأثر بقصة الطفل زين.

وحول القضايا التي ترى أهمية إلقاء الضوء عليها بشكل كبير هى تمكين المرأة، قائلة: «شيء جميل أن نرى المرأة لديها كل حقوقها ونحن في الوطن العربي نتقدم بشكل كبير في منح المرأة فرصا».

وأشارت ماريتا إلى أنها تعرضت في بدايتها لهجوم وانتقادات بسبب أن والدها هو المطرب عاصي الحلاني، وكل أبناء الفنانين يتعرضون لحملة ولكنها لم تستسلم وركزت فى عملها وطورت من نفسها حتى قدر الناس ذلك الشىء وأصبحوا يقتنعون بها كمطربة

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وعن جديدها الفني، كشفت ماريتا أنها انتهت من تسجيل أغنية كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي وتوزيع هادي شرارة، وأغنية أخرى من كلمات وألحان رامي الشافعي.

واختتمت ماريتا الحلاني تصريحاتها بتوجيه رسالة للشباب: «لا تستسلموا وواصلوا طريقكم نحو أحلامكم»، كما وجهت رسالة للمرأة: «عافري لتصلي إلى هدفك واستغلي اهتمام العالم بك».

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