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شكرا لقرائتكم خبر عن "والسبحة فى ايده".. أحمد السعدنى يطمئن على صحة علاء الشربينى: "سلامتك يا لولو" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل أسابيع قليلة أجرى الشيف علاء الشربينى جراحة دقيقة بالساقين بسبب معاناته من انسداد فى الشرايين، وقد حرص عدد من النجوم على زيارة الشيف علاء الشربيني للاطمئنان على صحته بعد قضاء فترة تقارب الأسبوعين تحت الملاحظة.
أحمد السعدنى، أحد المقربين من علاء الشربينى، نشر صورة على انستجرام، تجمعه بالشربينى، وكل منهما يمسك سبحة، وعلق عليها "صلى عالحبيب .. سلامتك يا لولو .. الشيخ علاء الشربينى"
السعدنى والشربينى
وكان علاء الشربينى يعانى من الألم منذ 5 سنوات إلا أنه كان يؤجل تنفيذ العملية، حتى قررأن يقوم بإجرائها منذ أسبوعين، خاصة أنه خضع لتلك العملية منذ سنوات طويلة إلا أن الشرايين أنسدت مرة أخرى فى ساقيه.
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