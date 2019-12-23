شكرا لقرائتكم خبر عن معسكر مغلق لـ شيرين عبد الوهاب داخل الاستوديو للانتهاء من ألبومها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعسكر الفنانة شيرين عبد الوهاب هذه الأيام داخل الاستوديو للانتهاء من أغنيات ألبومها الجديد المقرر طرحه عام 2020، ويشاركها المعسكر الموزع أحمد إبراهيم الذى يتعاون معها فى أكثر من أغنية، وزوجها حسام حبيب.

أحمد إبراهيم قال فى تصريحات لـ"الخليج 365" إنه متحمس جدا لألبوم شيرين خاصة أن التعاون معها حالة خاصة بعد العديد من النجاحات التى جمعتهما فى أغنيات مختلفة كما أنها تثق فيه وفى موسيقاه".

Advertisements

من ناحية أخرى، تستعد شيرين لتصوير فيلم سينمائى من تأليف أمير طعيمة، تعاقدت عليه مؤخرا مع وليد منصور والذى يعيدها إلى السينما بعد غياب 16 سنة منذ آخر أفلامها "ميدو مشاكل"، مع الفنان أحمد حلمى ورامز جلال ونشوى مصطفى.

وينتمى فيلم شيرين الجديد إلى طبيعة الأعمال الرومانسية الاستعراضية الغنائية، وجار التعاقد مع المخرج الذى يتولى إخراجه.