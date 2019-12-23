شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى تستأنف تصوير "يوم 13" داخل قصر مهجور فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف النجمة دينا الشربينى تصوير مشاهدها فى فيلم "يوم 13" داخل قصر مهجور الأسبوع المقبل بعد ما توقف التصوير بسبب إصابة الفنان محمد شاهين واستلزم نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

"يوم 13" ينتمي إلى نوعية أفلام الرعب، وهو من بطولة دينا الشربيني وأحمد داوود ونسرين أمين وجومانا مراد وكوكبة من النجوم.

ويعد فيلم "يوم 13" التجربة الأولي في تاريخ السينما العربية المجهزه بتقنية ال 3D، والتي تعد طفره جديدة في السوق السينمائي حيث ينقل السينما المصرية إلي العالمية من حيث التقنيات في الصورة والصوت.