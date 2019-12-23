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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
أعلن الفنان محمد رمضان، أبرز أمنياته في العام الجديد 2020، في تعليق له على حسابه الشخصي في "انستجرام".
ونشر رمضان صورة له عبر "انستجرام"، وعلق: "لن يستطيع أحد تدمير أحلامي في 2020".
وبدأ رمضان منذ أيام تصوير مسلسله الجديد "البرنس" المقرر عرضه في رمضان 2020، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته روجينا، نجلاء بدر، وإدوارد، أحمد زاهر، وعدد كبير من الفنانين.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان عن أمنيته في 2020: لن يستطيع أحد تدمير أحلامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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