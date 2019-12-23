السقا يطارد تامر حسني في الإعلان الثاني لـ"الفلوس"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أطلقت الشركة المنتجة لفيلم "الفلوس" الإعلان الرسمي الثاني له، والمقرر عرضه في السينمات يوم 25 ديسمبر الجاري.

وكشف الإعلان الثاني للفيلم، عن مطاردات بالسيارات، ومشاهد أكشن بين تامر حسني وأحمد السقا.

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تدور أحداث الفيلم حول "سيف" النصّاب المحترف، الذي تستعين به الفتاة الجميلة الثرية، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والآلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة.

والفيلم من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، وقصة تامر حسني، وبطولة تامر حسني وخالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومحمد سلّام، وعدد من الفنانين.