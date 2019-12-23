لاميتا فرنجية وسط الثلج وإطلالة أنيقة لهنا الزاهد...10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أمل عرفة

نشرت الفنانة السورية أمل عرفة صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية وسط الطبيعة.

دومينيك حوراني

نشرت الفنانة دومنيك حوراني صورة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بـ"جمبسوت" ذهبي قصير، وعلقت :"مين يتجرأ ينافسني أو يواجهني، أعطيكم شرف المحاولة".

صبا مبارك

نشرت الفنانة صبا مبارك صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة شتوية، وعلقت :" لصداقة ليست بطول السنين، بل بصدق المواقف، صاحب الموقف يعيش مئات السنين، وصاحب المصلحة يموت مئات المرات، هذا العام أهداني أصحاب للعمر، ولهم اهدي وقتي حبي و أغلى اللحظات ولهم اهدي وقتي حبي و أغلى اللحظات صحابي.. (بتعرفو حالكم)".

كارلا حداد

نشرت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، صورة، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وظهرت كارلا بإطلالة شتوية.

Advertisements

لاميتا فرنجية

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها وسط الثلج.

مي عمر

نشرت الفنانة مي عمر صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا أصفر قصيرا.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة وشعر أصفر.

كندا حنا

نشرت الفنانة كندا حنا صورة، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بملابس شتوية.

هنا شيحة

نشرت الفنانة هنا شيحة صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة ناعمة، ومكياج هادئ.

أنابيلا هلال

نشرت الفنانة اللبنانية أنابيلا هلال صورة، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا أسود طويل.