في مؤتمر صحفي.. كايرو شو تعلن انطلاق "علاء الدين" بموسم الرياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أكد النجم أحمد عز بطل العرض المسرحي "علاء الدين" أن الفن والفنانين المصريين والعرب قادرين علي تقديم أعمال لا تقل في جودتها ومستواها عن ما يقدمه " الخواجات" في الخارج بل وتتفوق عليها أيضا.

جاء هذا في المؤتمر الصحفي الذي عقدته أسرة المسرحية مساء اليوم بالعاصمة السعودية الرياض، لإعلان التفاصيل الخاصة بالعرض الأول للمسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض، بحضور منذر العيدة ممثل موسم الرياض، والمخرج والمنتج مجدي الهواري، وكافة أبطال العمل.

وتابع: "نحن كفنانين وصناع لسنا أقل مما يقدم في الخارج، وعلاء الدين ليست مسرحية أحمد عز هي مسرحية كل صناعها".

وأضاف: "نشكركم جدا على الحضور، والشكر واجب الاستقبال والحفاوة وهي ليست جديدة وأعدكم وزملائي بتقديم شيء مختلف لم يقدم على مسرح عربي و لأول مرة بالرياض".

واستكمل: "عندما عرض علي المشروع كنت أبعد ما يكون عن التفكير في تنفيذ المسرح، وعندما اقترح علي الفكرة ذهبت لمشاهدة العرض في لندن وكان طموحي أن نقدمه أفضل من الأجانب، ومجدي الهواري وعدني بأن يحقق ذلك وبالفعل ستشاهدون ذلك، وكنت أجهل ما يكون قبل البروفات والكل ساعدني، وإذا نجح هذا العرض سيكون بسبب جهد مجدي الهواري وباقي زملائي".

أما بالنسبة للغناء، قال "عز": "أنا لست مطربا، ولكن الكلمات جيدة وألحان مصطفى الحلواني متميزة ، وما لا يعرفه أحد أنا أحب الغناء وفي بداياتي كنت سأغني وتدربت بالفعل في الكونسوفتوار، وقدمت حفلتين في الأوبرا".

كما أعرب "عز" وأسرة المسرحية عن سعادتهم للمشاركة والتواجد ضمن فعاليات موسم الرياض.

وكشف "عز" عن اتفاقه منذ البداية مع مسرح كايرو شو المنتجة لعلاء الدين على تقديم عرض بمستوى عالمي، مؤكدا: "لم أعمل مسرح من قبل وكان الاتفاق أننا سنقدم مسرحية تواكب العروض العالمية التي تتنافس حاليا في موسم الرياض، وبالفعل اشتغلنا على علاء الدين وقمنا بأكثر من ثلاثين بروفة حتى نصل بالعرض للمستوي الذي نتمنى أن يعجب الناس".

وأشار إلى أن المسرحية صعبة جدا، وتنفيذها صعب، لأنها ليست مسرحية بالشكل التقليدي ولكنه عرض مسرحي به استعراضات ضخمة وأغاني، و بالفعل قاموا بتحضيره بشكل جيد وفي انتظار كلمة الجمهور

وأوضح أن العروض التي تأتي الآن للرياض ذات تقنيات عالية و لذا لم يكن من الممكن أن نأتي هنا دون مواكبة ذلك، وهذا كان الاتفاق مع صناع العمل وبالفعل قاموا بذلك.

واختتم عز حديثه قائلا: "أتمنى من الله أن تستمر هذه المسرحية عدت أعوام لانني بعد أن تأقلمت مع المسرح أحببت الموضوع، وأن أكون سفيرا للفن المصري في كل الدول العربية".

بينما أعرب المخرج والمنتج مجدي الهواري الشريك المؤسس لكايرو شو، عن سعادته بالتواجد اليوم بمسرحية علاء الدين كجزء من فعاليات موسم الرياض موجها الشكر لهيئة الترفيه وشركة صلة والجمهور السعودي واستقباله للفن المصري وخاصة المسرح الذي كان مفاجأة في الاقبال والتنفيذ واستيعاب ثقافة المسرح.

وأضاف: "اليوم نقدم مشروع مهم لأول مرة على المسرح العربي، وفخورين بالتقنيات التي تقدم لأول مرة في المسرح العربي انطلاقًا من موسم الرياض، وأشكر كل القائمين عليه العمل لأنهم تعبوا جدا، لتقديم ما يليق بجمهور الوطن العربي، والفنان دايما سفير للفن ونحن سفراء من مصر والجمهور المصري الذي يحملنا أمانة بإسعاد الجمهور السعودي".

وأكد أن إحياء المسرح العربي وتقديم العروض والخبرات المسرحية بأسلوب جديد ومبتكر هو ما يقومون به الآن من خلال مسرحية علاء الدين، التي تعتبر العرض المسرحي الثالث خلال موسم الرياض، ويأمل أن تستمر المملكة العربية السعودية في استضافة هذه العروض.

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وأضاف الهواري: "لقد استمتع جمهور موسم الرياض بإنتاجنا المسرحي السابق، وأردنا أن يكون هذا الجمهور أول من يشاهد آخر عروضنا المسرحية المتميزة مع الأداء الموسيقي الكوميدي الحديث".

ووجه المخرج والمنتج مجدي الهواري الشكر للجمهور العربي بصفة عامة والسعودي بصفة خاصة، قائلا: "أشكركم حاولنا نعمل حاجة تليق بكم، ومن أول لحظة أنا وزملائي كنا نفكر في اليوم ده، و أننا نقدم عمل فني يليق بيكم الجمهور العزيز، وبالفن العربي".

وشدد الهواري على أن الجمهور هو الحياة لأي فنان، وأن احترام الفنان للجمهور احترام الفنان لنفسه، مضيفا: "من هنا نبدأ الحكاية، اجتهدنا، تعبنا علشانكم، أشكركم وأشكر الجمهور السعودي المتذوق الرائع للفن المصري، كما أشكر الجمهور المصري اللي بعتنا بطاقة كلها حب وإعزاز ليكم، وأشكر الأساتذة بمسرحية علاء الدين".

وأوضح الهواري أن الفرق بين العرض العالمي لم يكن أبدا فقط في التمويل ولكن الأهم هو التكنيك، قائلا: "عندما شاهدت علاء الدين في لندن شعرت بالغيرة لأنه نص عربي وهم حولوه إلى أجواء هندية، كنت مع أبنائي وحرصت على أن اوضح لهم أنه رغم إبهار العناصر الفنية للعمل ولكنه ليس بثقافتنا، ونحن نقدم النسخة العربي وكل ما حلمنا بوجوده من إمكانيات تم توفيره".

و كشف الهواري ان السبب الحقيقي للافتتاح بموسم الرياض هو الرغبة بتسطير تاريخ لأن هذه الأيام ستشهد أن المملكة العربية السعودية تتغير ونحن سنكون جزء من هذا التاريخ ، وكما كان لنا شرف ان نعيد السينما وما أطلق عليه السينما الشبابية يتصل إلى أنه في يوم من الأيام سيقول الجميع أن كايرو شو أعادت المسرح المصري والعربي".

وقال الهواري : "شهادتي مجروحة كمخرج العرض، ولكن عز فاجأني بقدرات وموهبة تعكس جماهيريته الفعلية، ووجدت منه قدرات جديدة يسرت الكثثير وطوال عملنا في 30 بروفة نجحنا في الوصول لنتيجة مذهلة".

وكشفن "الهواري" أن هناك مشروع مؤجل للمسرح مع عز منذ حوالي عشرة أعوام على المسرح، وكانت الفكرة دائما عنده، وعندما شاهدت المسرحية في لندن سألتني ابنتي إذا قدمتها في مصر من البطل، أجبت بدون تردد أحمد عز.

وقال بندر الأيداء مدير عام التواصل في الهيئة العامة للترفيه: "نحن متحمسون جدا لرؤية هذهة التجربة المسرحية الجديدة لأول مرة في الرياض، وقبل عرضها على أي مسرح آخر، كان هدفنا طوال الموسم تقديم تجارب جديدة لجمهورنا، ونسعد في موسم الرياض بتعريف العالم على الضيافة والتقاليد التي نفخر بها".

وقال الفنان محمد ثروت: "سعيد بوجودي معكم للمرة الثانية في موسم الرياض، وأعد الجمهور بعرض في قمة الابهار على كافة المستويات".

بينما قالت الفنانة تارا عماد: "هذه أول مرة لي في الرياض، وممتنة للترحيب الكبير وفخورة أن أكون جزء من مسرحية بهذه الفخامة، ولا أستطيع الانتظار حتى أرى ردود الأفعال".

كما وجهت الشكر لكايرو شو والمخرج مجدي الهواري، قائلة: "أنا كبرت على قصص ديزني، وعلاء الدين كانت من أكثر القصص التي أحبها، وكنت أخاف المسرح ولكن سعدت جدا به، وكنت متخوفة لولا دعم المخرج مجدي الهواري".

وأبدى هشام إسماعيل فخره بالمشاركة في العمل، وقال: "إن شاء الله نقدم عمل بالمستوى الذي ينتظره الجمهور، وييليق بأحمد عز ومجدي الهواري".

بينما قال الفنان الكبير سامي مغاوري: "أتحدث كمواطن مصري يسافر إلى السعودية، وليس كفنان، ولا اشعر بالغربة وأشعر هنا أنني في بيتي".

وقال الفنان إسلام إبراهيم: "لم نشعر بالغربة إطلاقا، والبلد جميلة ومبهجة وفخور بعرض علاء الدين الذي يعد أبطاله ليس فقط من الممثلين، ولكن المخرج والراقصين والموسيقيين".

وفي كلمته قال الفنان محمد جمعة: "زملائي خلصوا الكلام"، واستدعى عبارته الشهيرة: "كله رايح"، مؤكدا: "كله رايح على موسم الرياض".