إعلان نتيجة انتخابات نقابة الموسيقيين بالشرقية

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الموسيقيين بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار نادر حسين، المستشار بهيئة قضايا الدولة، النتيجة النهائية لانتخابات النقابة، بفوز الفنان خالد بيومي بمنصب النقيب، وذلك بحصوله على 200 صوت مقابل 29 صوتًا لمنافسة إيهاب عبدالفتاح.

وأدلى 234 عضوًا بأصواتهم، حيث تم احتساب 229 صوتًا صحيحًا منهم، فيما كانت هناك أربعة أصوات باطلة.

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وفاز بعضوية مجلس النقابة كلًا من: عمرو السيد محمد، بـ 133 صوت، وأحمد شاكر، بـ 125 صوت، وعزت علي شعبان، بـ 119، وأحمد محمود

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محمد، بـ 108 أصوات، وأحمد فوزي أحمد، بـ 104 أصوات، وأحمد إبراهيم، بـ 95 صوتًا

وانطلقت انتخابات نقابة الموسيقيين بالشرقية في تمام التاسعة صباح اليوم الأحد، بمقر فرع النقابة بشارع البوستة بمدينة الزقازيق، واستمرت حتي تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم، قبل أن تبدأ عملية الفرز فور انتهاء التصويت، ويتم إعلان النتيجة النهائية.