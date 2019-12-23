صور.. سوزان نجم الدين توجه رسالة بعد فوزها بجائزة التميز

وجهت الفنانة سوزان نجم الدين رسالة إلى جمهورها، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وجاء ذلك بعد فوزها بجائزة التميز عن لعام 2019.

ونشرت سوزان بعض الصور من التكريم، وعلقت عليها قائلة: شكرًا التلفزيون المصري و قناة النيل للدراما على تكريمي بجائزة التميز عن دوري في مسلسل ابن اصول ومسلسل كلبش3 في حفل ضخم كرمَ فيه نجوم

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رمضان المبدعين والمتميزين لعام 2019.

يذكر أن الفنانة سوزان نجم الدين شاركت مؤخرًا في مسلسل إبن أصول، وهو من تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير ، وبطولة كل من حمادة هلال، أيتن عامر، محمد نجاتي، فراس سعيد، إيناس كامل، أحمد كرارة،

رانيا منصور، إسلام إبراهيم، حمزة العيلي، كريم أبو زيد، يحيى أحمد، عماد رشاد، وفاء سالم، أحمد حلاوة، بسنت السبقي.

جدير بالذكر أن الفنانة سوزان نجم الدين شاركت مؤخرًا في الجزء الثالث من مسلسل كلبش، وهو من تأليف باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كل من أمير كرارة، أحمد عبدالعزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، وأماني كمال.