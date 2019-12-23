تراند اليوم : زي القمر.. إطلالة تظهر أنوثة ليلي أحمد زاهر -صورة

نشرت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت ليلى بـ إطلالة كاجوال ناعمة ترتدي فيها بلوفر أسود واكتفت بسلسلة فضية أنيقة وبسيطة وتركت شعرها البنى الطويل المموج منسدلاً على كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة تبرز جمال ملامحها.

واعتمدت ليلى أحمد زاهر فى الماكياج على جمال بشرتها مع لمسات رقيقة من أحمر شفاه باللون البينك الفاتح أبرز جمال أنوثتها وجمالها.

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وتفاعل عدد كبير من محبيها مع الصور، وعلق بعضهم قائلا: “كبرتي وبقيتي قمر”، “يا صباح الورد والياسمين على عيونك الحلوين يا قمر”، “قمر اوى اوى”، “قلبي اقسم بالله”، “والله قمر القمر ميجيش جمبك حاجه”، “قمر ربنا يحميك انا بحبك”، “اجمل بنوته ومن غير مجهود”.

يذكر ان الفنان احمد زاهر منع بناته من التمثيل حتي انهاء دراستهن الجامعية كاملة علي ان يتركهن يمارسن التمثيل بعد التخرج.