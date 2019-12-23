تامر حسني يتخطى المليون مشاهدة بأغنية "حلو المكان"

القاهرة - لايف ستايل
تمكن النجم تامر حسني من تخطي المليون مشاهدة بأغنية فيلم "الفلوس" التي تحمل اسم "حلو المكان"، وذلك بعد مرور يومين على طرحها على موقع الفيديوهات "يوتيوب".
أغنية "حلو المكان"، وهي من تأليف أحمد المالكي وألحان محمد يحيى وتوزيع أماديو.
ومن المنتظر طرح فيلم "الفلوس" خلال الفترة المقبلة، وهو من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، ويشاركه البطولة خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومحمد سلّام.
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