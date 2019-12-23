226 مليون دولار حصيلة "Jumanji" في أسبوع

يواصل فيلم المغامرة والكوميديا "Jumanji:The Next Level" للنجم دواين جونسون، تصدر إيرادات شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه الأسبوع الماضي بصالات السينما.

بلغت حصيلة الفيلم الإجمالية 226 مليون دولار، حصد منها 72.5 مليون دولار في شباك التذاكر الأمريكي، جمع 153.5 مليون دولار في السوق الأجنبية، فيما قدرت تكلفته الإنتاجية نحو 125 مليون دولار تقريبًا، وفق موقع "بوكس أوفيس موجو".

يُعد الجزء الثاني متممة لأحداث الجزء الأول، حيث يعود فريق من الأصدقاء إلى جومانجي لإنقاذ أحدهم، ويحتاج اللاعبون إلى شجاعة أكبر، ويخوضون مغامرة من الصحاري القاحلة إلى الجبال الثلجية للهروب من أخطر لعبة في العالم.

ويشارك في البطولة: "دواين جونسون، كارين جيلان، جاك بلاك، كيفن هارت، سال لونجوباردو، ريس داربي، ﺇﺧﺮاﺝ جاك كاسدان".

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يُشار إلى أن الجزء الأول من السلسلة، صدر قبل عامين، وحصد ما يزيد على 962 مليون دولار بشباك التذاكر العالمي.

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