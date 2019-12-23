شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلان عن تفاصيل عرض مسرحية علاء الدين لـ أحمد عز فى موسم الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقام منذر العيدة، مدير عام التواصل في الهيئة العامة للترفيه، مساء اليوم، مؤتمرًا صحفيًا لأسرة مسرحية "علاء الدين" للنجم أحمد عز للإعلان عن التفاصيل الخاصة بالعرض الأول للمسرحية ضمن فعاليات موسم الرياض وكل أبطال العمل.

وقال النجم أحمد عز، خلال المؤتمر، إن الفن والفنانين المصريين والعرب قادرون على تقديم أعمال لا تقل في جودتها ومستواها عما يقدمه "الخواجات" في الخارج بل وتتفوق عليها أيضًا، مؤكدًا، نحن كفنانين وصناعة لسنا أقل مما يقدم في الخارج و"علاء الدين" ليست مسرحية أحمد عز هي مسرحية كل صناعها.





وأضاف عز: "نشكركم جدًا على الحضور والشكر واجب على الاستقبال والحفاوة وهي ليست جديدة وأعدكم أنا وزملائي بتقديم شيء مختلف لم يقدم علي مسرح عربي من قبل ولأول مرة بالرياض".

وتابع: "عندما عرض على المشروع كنت أبعد ما يكون عن التفكير في تنفيذ المسرح، وعندما اقترح علي الفكرة ذهبت لمشاهدة العرض في لندن وكان طموحي أن نقدمه أفضل من الأجانب ومجدي الهواري وعدني بأن يحقق ذلك وبالفعل ستشاهدون ذلك، وكنت أجهل ما يكون قبل البروفات والكل ساعدني، وإذا نجح هذا العرض سيكون بسبب جهد مجدي الهواري وباقي زملائي"





واستكمل، بالنسبة للغناء فأنا لست مطرب ولكن الكلمات جيدة وألحان مصطفي الحلواني متميزة، وما لا يعرفه احد أنا أحب الغناء وفي بداياتي كنت سأغني وتدربت بالفعل في الكونسوفتوار وقدمت حفلتين في بدار الأوبرا.

وكشف عز عن اتفاقه منذ البداية مع مسرح كايرو شو المنتجة لعلاء الدين على تقديم عرض بمستوى عالمي قائلاً: لم أعمل مسرح من قبل وكان الاتفاق أننا سنقدم مسرحية تواكب العروض العالمية التي تتنافس حاليًا في موسم الرياض، وبالفعل اشتغلنا على علاء الدين وقمنا بأكثر من ثلاثين بروفة حتى نصل بالعرض للمستوى الذي نتمني أن يعجب الناس".





وأشار أحمد عز إلى أن المسرحية صعبة جدًا فى تنفيذها لأنها ليست مسرحية بالشكل التقليدي ولكنه عرض مسرحي به استعراضات ضخمة وأغاني، وبالفعل قمنا بتحضيره بشكل جيد وننتظر الآن كلمة الجمهور .

وأوضح عز أن العروض التي تأتي الآن فى الرياض ذات تقنيات عالية ولذا لم يكن من الممكن أن نأتي هنا دون مواكبة ذلك، وهذا كان الاتفاق مع صناع العمل وبالفعل قاموا بذلك، وأتمنى أن تعجب المسرحية الناس .

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واختتم عز حديثه، أتمنى من الله أن تستمر هذه المسرحية عدة أعوام لإنني بعد أن تأقلمت مع المسرح أحببت الموضوع، وأتمنى أن أكون سفير للفن المصري في كل الدول العربية .

ومن جهته أعرب المخرج مجدي الهواري، عن سعادته بالتواجد اليوم بمسرحية علاء الدين كجزء من فعاليات موسم الرياض موجهًا الشكر لهيئة الترفيه وشركة صلة والجمهور السعودي واستقباله للفن المصري خاصة المسرح الذي كان مفاجأة في الإقبال والتنفيذ واستيعاب ثقافة المسرح، مضيفًا اليوم نقدم مشروع مهم لأول مرة علي المسرح العربي وفخورين بالتقنيات التي تقدم لأول مرة في المسرح العربي انطلاقًا من موسم الرياض وأشكر كل القائمين عليه العمل لأنهم تعبوا جدًا، لتقديم ما يليق بجمهور الوطن العربي، والفن دايما سفير للفن ونحن سفراء من مصر والجمهور المصري الذي يحملنا أمانة بإسعاد الجمهور السعودي.





وتابع الهوارى، أن إحياء المسرح العربي وتقديم العروض والخبرات المسرحية بأسلوب جديد ومبتكر هو ما نقوم به الآن من خلال مسرحية علاء الدين، التي تعتبر عرضنا المسرحي الثالث خلال موسم الرياض. ونأمل أن تستمر المملكة العربية السعودية في استضافة عروضنا".

وأضاف الهواري، لقد استمتع جمهور موسم الرياض بإنتاجنا المسرحي السابق، وأردنا أن يكون هذا الجمهور أول من يشاهد آخر عروضنا المسرحية المتميزة مع الأداء الموسيقي الكوميدي الحديث، موجهًا الشكر للجمهور العربي بصفة عامة والسعودي خصوصًا، قائلاً: أشكركم حاولنا نعمل حاجة تليق بكم، وكنا نفكر دائمًا في هذا اليوم، وأننا نقدم عمل فني يليق بكم".





وقال الهواري: شهادتي مجروحة كمخرج العرض ولكن عز فاجأني بقدرات وموهبة تعكس جماهيريته الفعلية، ووجدت منه قدرات جديدة يسرت الكثير وطوال عملنا في 30 بروفة نجحنا في الوصول إلى نتيجة مذهلة لأنه فهم التكنيك سريعًا، ربما أي شخص أخر كان سيحتاج إلى وقت أطول بكثير .

وأعلن الهواري أنه فور إطلاق بوستر المسرحية، تلقى عروضًا بالفعل لتقديم العمل داخل المملكة وفي أبوظبي والأردن وأوروبا وأمريكا في صيف 2020 وإنشاء الله نكون عند حسن ظن الناس.



